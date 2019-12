Retraites : le soutien des Français à la grève légèrement en baisse selon un sondage

Alors que les départs en vacances de Noël ont commencé, le soutien des Français à la grève contre la réforme des retraites s'effrite légèrement, selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche. Si 31% des Français soutiennent le mouvement de protestation et 20% ont de la sympathie pour lui, ce total de 51% d'avis positifs représente 3 points de moins par rapport à une précédente enquête menée par le même institut une semaine plus tôt.

A l'inverse, ils sont 34% à se dire désormais opposés (19%) ou hostiles (15%) au mouvement de grève, soit 4 points de plus par rapport à la semaine dernière. 15% se disent indifférents.

69% des interrogés pensent que le gouvernement ira au bout de la réforme

Le soutien et la sympathie au mouvement sont surtout marqués auprès des Français se sentant proches de la France insoumise (90%), du Parti socialiste (66%) et du Rassemblement national (58%). 78% des Français se sentant proches du parti présidentiel LREM et 62% des Français se sentant proches des Républicains y sont opposés ou hostiles.

Par ailleurs, 69% des Français (-1) pensent que le gouvernement ira "jusqu'au bout de cette réforme, sans céder aux mobilisations et aux grèves", contre 31% (-1) à croire le contraire.

L'enquête a été réalisée du 19 au 20 décembre auprès de 1.007 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, par questionnaire auto-administré en ligne et par téléphone (marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points).