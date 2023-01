Retraites : «la CFDT se mobilisera» contre un report de l'âge de départ à 64 ou 65 ans

"La CFDT se mobilisera" en cas de relèvement à 64 ou 65 ans de l'âge légal de départ à la retraite, a prévenu mardi le secrétaire général du premier syndicat français, Laurent Berger, à sa sortie d'un rendez-vous à Matignon. "On ressort déterminés à ne pas laisser passer une réforme qui va d'abord impacter les plus modestes", a souligné Laurent Berger, premier reçu par la Première ministre Élisabeth Borne qui rencontre mardi et mercredi les dirigeants des organisations syndicales et patronales sur la réforme des retraites.

"Pas beaucoup d'éclaircissements"

Déterminée à relever de deux ou trois ans l'âge légal de départ au motif de rétablir l'équilibre des régimes de retraites, Élisabeth Borne a temporisé à nouveau mardi matin en affirmant que le seuil de "65 ans" n'était pas "un totem". Mais "la CFDT ne sort pas en disant 'on a fait plier la Première ministre'", a dit Laurent Berger après son entrevue avec elle.

"Je le dis ici et je l'ai dit à la Première ministre: s'il y a un report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans, la CFDT se mobilisera pour contester cette réforme", a martelé devant la presse le numéro un de la centrale réformiste. Le responsable cédétiste a aussi déploré n'avoir "pas eu beaucoup d'éclaircissements" sur d'autres points de la réforme, comme l'emploi des seniors, les carrières longues, la pénibilité et le minimum contributif. Voyant les rencontres bilatérales avec les partenaires sociaux comme un "dernier tour de piste" avant la présentation de la réforme prévue le 10 janvier, Laurent Berger s'est dit d'ores et déjà "déterminé" à appeler "les salariés à se mobiliser" dans la rue, en lien avec les autres syndicats.