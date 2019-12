Retraites : à Rennes, une manifestation entre colère et solidarité

REPORTAGE

Vendredi, les syndicats sont restés encore mobilisés un peu partout en France, contre la réforme des retraites du gouvernement. Et dans certaines villes, des manifestations ont même eu lieu, comme à Rennes à la mi-journée, devant la gare. Des opposants à la réforme ont défilé sous les yeux des Rennais qui apportent un soutien en demi-teinte au mouvement.

"Quand on joue toute son année sur le mois de décembre, on n'a pas trop envie de voir des manifestations"

À Rennes, devant la gare, les syndicats crient leur colère dans des micros au son saturé. Laurent, lui, regarde la scène depuis sa voiture, bloqué à un feu rouge. Il est contre ces grèves et manifestations à répétition, d'autant que cela nuit à ses affaires. "Je suis chocolatier, donc vous vous imaginez bien que quand on joue toute son année sur le mois de décembre, on n'a pas trop envie de voir des manifestations", explique-t-il au micro d'Europe 1. Il va même jusqu'à parler de "corporatisme" au sujet du mouvement.

"Le combat est pour tout le monde"

Alors que le cortège continue d'avancer, les manifestants passent devant plusieurs magasins, dont celui de Sophie qui a baissé le rideau de fer du sien. Aujourd'hui encore, elle aura moins de clients, mais elle reste une fidèle supportrice du mouvement. "C'est une contestation légitime. Il n'y a pas de dialogue possible avec le gouvernement, le combat est pour tout le monde", estime-t-elle. Mardi 17 décembre, pour la grande manifestation intersyndicale, entre 10.000 et 18.000 personnes avaient défilé dans les rues de la ville.