EN DIRECT - Manifestations, trafic, écoles... suivez la nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites

C'est la troisième journée de face à face entre deux camps qui semblent désormais irréconciliables. Mardi, les organisations syndicales ont appelé à une nouvelle journée interprofessionnelle de mobilisation contre la réforme des retraites. Alors que le haut-commissaire en charge du dossier, Jean-Paul Delevoye, a été poussé à la démission après les révélations de manquements dans sa déclaration d'intérêts, chacun campe sur ses positions. En dépit du départ du "monsieur retraites", le gouvernement reste ferme sur sa volonté de mener le projet au bout. Les syndicats, eux, sont d'autant plus arc-boutés sur leur refus que même la CFDT, pourtant réformiste, a rejoint le clan des opposants.

Les trois infos à retenir C'est la troisième journée interprofessionnelle de mobilisation contre la réforme des retraites, avec pour la première fois tous les syndicats dans la rue

Les transports s'annoncent très perturbés, notamment en Île-de-France, où trafic routier était anormalement dense dès le petit matin

Dans les écoles, l'accueil sera aléatoire : il y aura entre 25% (selon le ministère) et 50% de grévistes (selon les syndicats)

Déjà du monde sur les routes en Ile-de-France

Du côté du trafic routier, le miracle du 5 décembre ne semble pas devoir se reproduire. A cette date, qui marquait le premier jour de la mobilisation, le trafic, notamment en Ile-de-France, avait été anormalement fluide toute la journée. Mais mardi, à 8h30, il y avait déjà 292 kilomètres de bouchons sur les routes franciliennes. Bien plus que lors d'une journée normale. Pour suivre le trafic en direct, il est possible notamment de se rendre sur le site Sytadin.fr.

Les syndicats tous unis pour la première fois

C'est la première fois que toutes les organisations syndicales sans exception appellent à la mobilisation. La CFDT, pourtant favorable au système de retraite à points que veut mettre en place le gouvernement, s'oppose en revanche à l'introduction d'un âge-pivot qui, de facto, repousse le départ à la retraite à taux plein. Elle rejoint donc le mouvement qu'elle n'avait pas suivi les 5 et 10 décembre.

La démission du haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, lundi, n'a en rien entamé la détermination des grévistes. Epinglé pour des manquements dans sa déclaration d'intérêts, le "monsieur retraite" du gouvernement a fini par partir après plusieurs jours de polémique. Mais comme l'explique Philippe Martinez, numéro un de la CGT, "pour nous, le fond reste le même. Face à un mauvais projet, nous disons qu'il faut le retirer et discuter d'améliorer le système".

De son côté, le gouvernement martèle sa détermination. "Cette réforme ne s'en va pas avec Jean-Paul Delevoye, elle sera toujours défendue. Elle demeure, nous aurons à cœur dans les jours qui viennent de continuer pied à pied à [la] défendre", a promis la porte-parole de l'exécutif, Sibeth Ndiaye.

Des difficultés dans les transports

S'il est toujours compliqué de les évaluer précisément en amont, les difficultés dans les transports et sur la route ne font aucun doute pour cette journée de mardi. La SNCF prévoit un TGV sur quatre en circulation et un Transilien (RER SNCF, trains de la banlieue parisienne) sur cinq "en moyenne" pour cette troisième journée nationale interprofessionnelle de protestation contre ce projet gouvernemental. Il y aura trois liaisons TER sur dix, "essentiellement" assurées par autocars. Seulement 5% des trains Intercités circuleront. Le trafic international sera "perturbé".

A la RATP, huit lignes de métro seront fermées: les lignes 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 12 et 13. Les lignes de métro automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement, comme la ligne Orlyval qui dessert l'aéroport d'Orly. Le trafic sur les lignes de métro 4, 7, 8 et 9 sera assuré partiellement aux heures de pointe, tandis que la ligne 11 sera ouverte en partie "pour la pointe du matin" et la ligne 3 partiellement "pour la pointe du soir". Côté bus et tramways, le trafic sera "perturbé", avec un bus sur trois "en moyenne" toute la journée et des circulations variant d'une ligne de tramway à l'autre.

Sur les lignes des RER A et B, exploitées en commun par la SNCF et la RATP, il y aura un RER A sur deux "uniquement" aux heures de pointe". Pour le RER B, l'interconnexion restera "suspendue" à la gare du Nord. Il y aura un train sur trois "en moyenne" toute la journée sur la portion nord exploitée par la SNCF, tandis que sur la portion sud gérée par la RATP, il est prévu un train sur trois seulement aux heures de pointe, selon les deux groupes.

Quid de la mobilisation des enseignants ?

Une inconnue demeure aussi du côté des écoles. La grève sera-t-elle aussi suivie que le 5 décembre ? Selon Gabriel Attal, secrétaire d'État en charge de la Jeunesse, non. Les "remontées" du ministère ont permis d'estimer que 25% des enseignants devraient faire grève. À titre de comparaison, un peu plus de 50% des personnels des écoles avaient débrayé le 5 décembre dernier.

Mais les syndicats avancent d'autres chiffres. Le Snuipp-FSU a indiqué s'attendre à ce que la moitié des enseignants des écoles se mette en grève ce mardi.