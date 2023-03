Restos du cœur : «C'est dommage de voir autant de jeunes venir», s'inquiète une bénévole

REPORTAGE

À côté des affichettes et du sourire de Coluche sur les caddies du magasin, l'accueil est le même : "Bonjour madame ! C'est le week-end de collecte nationale des Restos du cœur, vous connaissez ?", scande une bénévole. À l'entrée de la grande surface, les clients sont sensibilisés à la collecte des produits jugés essentiels. "Hygiène, bébé… On nous souligne aussi tous les petits produits plaisir, goûter, confitures", énumère-t-elle. Car les besoins sont là : avec la flambée des prix, de plus en plus de personnes font appel aux Restos. L'association comptabilise une augmentation de 22% des bénéficiaires cet hiver.

Plus de 50% des bénéficiaires auraient moins de 25 ans

Dès les premières heures, la générosité s'exprime à la sortie des caisses. "J'ai donné du sucre, des boîtes de conserves, surtout des légumes. Oui, parce que bon, il faut que les gens arrêtent de penser qu'ils mangent que des pâtes et du riz", explique une donatrice. Autant de produits nécessaires puisqu'à Wasquehal, dans le Nord, la population de bénéficiaires des Restos a augmenté de 18 %, selon Domitille Mulliez, bénévole responsable d'un centre de distribution.

"Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Ils sont plus de 50% à avoir moins de 25 ans. Donc ça, ça m'interpelle parce qu'effectivement, les jeunes, c'est quand même dommage de les voir arriver aux Restos", s'inquiète-t-elle. Malgré la baisse du pouvoir d'achat, Jean-Jacques, responsable du stock, ne craint pas un recul des dons.

"Les gens sont quand même généreux malgré tout", confie-t-il. "Ils sont conscients de la difficulté aussi des gens. Et puis, chacun, à la mesure de ses moyens, donne". Ici, l'objectif pour les 135 bénévoles mobilisés tout le week-end sera de collecter plus de neuf tonnes de denrées alimentaires.