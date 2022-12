Restaurant, courses alimentaires, vêtements... Les Français attentifs aux dépenses quotidiennes

Dans ce contexte inflationniste, chaque dépense compte. C'est en tout cas l'état d'esprit dans lequel se trouvent une majorité de nos concitoyens à l'approche des fêtes. Selon une étude Ifop, 9 Français sur 10 se disent "vigilants" à leurs "petites" dépenses du quotidien. Beaucoup d'entre eux avouent même être à l'euro près concernant certains achats.

Europe 1 a notamment rencontré Lili, une retraitée de 74 ans. Avec la hausse des prix, elle ne va plus aussi souvent au restaurant qu'auparavant. "Maintenant, j'y vais une fois tous les deux mois. Avant c'était une fois toutes les trois semaines avec une copine. Je préfère y aller moins mais toujours aller dans des endroits qui me plaisent".

"Des dépenses que l'on ne va pas faire"

De son côté Anoush, 48 ans, à la tête d'une petite entreprise reconnaît avoir changé sa manière de faire les courses alimentaires depuis quelques mois. "Il y a des dépenses que l'on ne va pas faire. On ne va pas rechigner sur la qualité mais on va économiser sur le volume d'achat. On achète ce qu'on achetait avant mais on achète un petit moins", avoue ce père de famille.

Quant à Marc, il a tiré une croix sur l'achat d'un manteau en raison de son prix trop élevé. "Il coûtait dans les 190 euros… Je l'ai même essayé plusieurs fois, je n'avais pas trouvé le modèle que j'avais en tête donc ça a facilité le fait de ne pas l'acheter. Mais il y avait aussi la raison du budget". Toujours selon la même étude Ifop, 7 Français sur 10 se disent à l'euro près concernant les dépenses vestimentaires. Ils sont 6 sur 10 pour le coiffeur et le restaurant.