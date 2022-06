«Je préfère les emmener en vacances» : face à l'inflation, les Français achètent moins de vêtements

REPORTAGE

L'inflation inquiète les Français, selon un sondage Odoxa, en partenariat avec Europe 1. Plus de 90% des Français sont angoissés par cette hausse des prix qui touche désormais toute l'Europe. La moitié des ménages a d'ailleurs déjà commencé à changer ses habitudes de consommation. À titre d'exemple, six Français sur dix ont diminué leurs achats de biens courants. En cette période de soldes, l’habillement échappe-t-il à la crise ?

"Depuis quelques temps, j'achète beaucoup sur Vinted"

"J'ai juste acheté des chaussures, c'est tout", dit Rachel, un seul sac à la main, des baskets soldées qui seront son seul achat de la saison. "D'habitude, j'achète aussi plus pour mes enfants. Je leur achète une ou deux tenues d'été, mais cette année, je préfère les emmener en vacances", soutient-elle.

Même son de cloche chez Karine, qui se tourne dorénavant vers des vêtements d'occasion, notamment pour habiller sa fille de huit ans. "Il faut changer quasiment toutes les saisons, je récupère des vêtements d'amis, mais depuis quelques temps j'achète beaucoup sur Vinted parce que c'est moins cher et je trouve ce que je veux", raconte-t-elle.

Gaëlle doit quant à elle réussir à contenter sa fille de 19 ans, fan de mode. Sa technique à elle, c'est de traquer les bonnes affaires. "On achète moins ou alors on va acheter plutôt des trucs pas chers, ou sinon on va sur les marchés, ou les soldes ou la braderie", explique-t-elle.

Pour l'instant, rien d'intéressant pour le duo mère-fille qui repart les mains vides en attendant peut-être une nouvelle démarque. Des soldes qui ne relancent pas la fréquentation des commerces. Les visites chutent de 15% ce mois-ci par rapport à l'année dernière, selon la fédération Procos.

En France, ce sont les dépenses de loisirs qui en pâtissent le plus. Au total, 68% des personnes sondées expliquent avoir réduit considérablement leurs dépenses dans ce domaine. Les biens de consommation courants sont également parmi les plus touchés, avec 56% des Français interrogés qui confient avoir beaucoup réduit leurs achats.