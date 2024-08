Marathon pour tous à Paris : ce papa va participer avec sa petite fille en situation de handicap

Ils seront tous les deux sur le départ du Marathon pour tous ce samedi soir à 21 heures. Grégory Chemin, habitué des courses longue distance, poussera sur son fauteuil durant 42 kilomètres sa fille Marie, 9 ans, en situation de handicap. "On a un fauteuil sur trois roues, qui sera un petit peu allongé, donc elle sera plus en confort", explique-t-il au micro d'Europe 1.

>> LIRE AUSSI - JO : plusieurs lignes de métro ouvertes toutes la nuit samedi à Paris pour le marathon pour tous

"Elle aura la possibilité de bien poser sa tête, on pourra mettre une couverture tranquillement, on pourra lui mettre un petit sac si elle a besoin de quelque chose puisque 4 heures, ça va être long", détaille-t-il.

"C'est magnifique, c'est une grande fierté"

Pour ce papa, courir ce marathon est en tout cas est un rêve qui se réalise. "C'est quelque chose d'exceptionnel, c'est un moment à part, et c'est beaucoup de charges émotionnelles. Il faut le gérer aussi parce que pendant la course, comme il y a beaucoup d'encouragements ou ce genre de choses, on craque un petit peu, il y a des larmes qui partent", convient Grégory Chemin.

Cette participation restera gravée dans la mémoire de cette petite fille. "Quand elle grandira, elle saisira encore plus la chance qu'elle a eue, cette opportunité, puisqu'on ne reverra pas les Jeux en France d'ici énormément de temps", poursuit son père. "C'est magnifique, c'est une grande fierté, et ce seront beaucoup de souvenirs. Elle y aura participé, elle aura sa médaille du Marathon pour tous, elle aura fait le même tracé que les athlètes olympiques."