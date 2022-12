Repas de Noël : ces pratiques dont il faut se méfier en faisant vos courses

Certaines marques jouent sur l’emballage pour gonfler les prix, ça s’appelle shrinkflation, traduisez l’inflation masquée. Qu'est-ce que cela signifie ? La quantité ou la taille des produits diminue, mais le prix reste inchangé, voire augmente. Foodwatch, organisation à but non lucratif qui se bat pour une alimentation sans risques, saine et abordable, a répertorié plusieurs produits concernés. "Foodwatch a épinglé la bûche signature grand chocolat de Nestlé, son emballage contient 80% de vide c’est énorme", déclare à Europe 1 Audrey Morice, chargée de campagne chez Foodwatch. "Donc un emballage surdimensionné pour un produit qui est souvent incontournable en dessert."

Un contenu déceptif

Autre exemple de cette pratique, les chocolats Pyrénéens de Lindt. La boîte de 30 n’en contient désormais plus que 24, alors que le prix au kilo a augmenté de 18%. Et il y a également les produits dont l’emballage survend les recettes... "Le rôti de dinde farce aux morilles de maître coq présente de généreuses morilles sur l’emballage de fête", détaille la spécialiste de Foodwatch. "Et en fait derrière l’emballage, le produit ne contient que 0,9% de morilles, c’est très peu et c’est très déceptif."

De la même manière, le label "pêche durable" sur les œufs de lompe Carrefour, peut laisser penser qu’il s’agit d’un produit sain. Le seul problème ? Il contient cinq additifs, dont un colorant potentiellement cancérogène.