Remontée mécaniques fermées : à La Plagne, on veut faire découvrir la montagne autrement

Face à la fermeture des remontées mécaniques, les stations de sports d'hiver s'organisent. Pour ne pas perdre la saison touristique, malgré le coronavirus, nombreuses sont celles qui mettent en avant d'autres activités hivernales. À La Plagne, dans la vallée de la Tarentaise, on cherche comment faire profiter des Alpes autrement, alors que les 264 pistes du domaines seront fermées. Entre ski de fond, randonnée ou encore luges pour les plus jeunes, les activités ne manquent pas pour séduire les touristes qui décideraient de venir passer leurs vacances à la montagne.

Découvrir la station de ski autrement

Le ski de fond et le ski de randonnée sont notamment autorisés par le gouvernement. Pour les enfants, les espaces luges seront plus grands que les autres années. Cela peut aussi être l'opportunité de tester des nouveautés comme le vélo sur neige, "un vélo avec des roues très larges qui vous permettent de rouler sur la neige. c'est très sympathique et ça donne de belles sensations, tout le monde peut en profiter, s'amuser, c'est original. Et il y a un gros avantage : quand vous tombez, ça fait beaucoup moins mal", explique Jean-Luc Boch, le maire de la ville.

À défaut de glisser, il est également possible de faire une balade en raquettes sur les sentiers damés de la station pour découvrir une nature plus sauvage. Rémy Counil, le directeur de l'Office du tourisme l'encourage fortement. "On a des paysages fabuleux en forêt, le long des cours d'eau, des alpages, des grands espaces montagnards qui sont tous dans leur état naturel enneigé. C'est peut être ça qui sera le plus beau à découvrir : cette station ouverte sans les remontées mécaniques." Les restaurateurs prévoient, quant à eux, de proposer des plats d'hiver à emporter, comme la fondue au Beaufort, spécialité de la Tarentaise.