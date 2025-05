Remise du premier prix Dominique Bernard, 18 mois après sa mort dans un attentat jihadiste

Le premier prix Dominique Bernard, professeur assassiné le 13 octobre 2023 dans un attentat jihadiste, a été remis jeudi à Arras. Près de 900 élèves issus de 41 classes de 4e, 3e et 2nde ont participé à ce prix littéraire de nouvelles sur le thème de la tolérance.

Le premier prix Dominique Bernard, professeur assassiné le 13 octobre 2023 dans un attentat jihadiste, a été remis jeudi à Arras (Pas-de-Calais) en présence de sa veuve, qui a évoqué "une réponse joyeuse et artistique" au "terrorisme et à la barbarie".

"Aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment un jour de fête, une manière de célébrer l'écriture, une manière de célébrer les jeunes", s'est réjouie Isabelle Bernard lors d'une conférence de presse en amont de la cérémonie, sa première apparition à visage découvert face à la presse.

Un thème, la tolérance

Près de 900 élèves issus de 41 classes de 4e, 3e et 2nde de l'Arrageois ont participé à ce prix littéraire de nouvelles sur le thème de la tolérance, a expliqué Mme Bernard. Une dizaine de prix, certains individuels, d'autres collectifs, ont été remis à des nouvelles intitulées "L'inconnu dérange", "Quand on aime, on tolère" ou encore "Une différence, une richesse".

Ce prix, dont l'idée est venue à Isabelle Bernard dès décembre 2023 après avoir reçu une cagnotte qu'elle ne se sentait "pas légitime à recevoir", a pour ambition de "répondre au terrorisme et à la barbarie", d'être "une réponse joyeuse et artistique pour ne pas oublier Dominique Bernard" pour qui la littérature "était tout", a-t-elle assuré, émue.

La tolérance "incarne tout ce que les fanatiques cherchent à détruire", a estimé Elisabeth Borne, ministre de l'Education nationale, selon qui la littérature "nous offre à tous les clés pour comprendre le monde".

Une deuxième édition étendue à d'autres académies en 2026

Outre Mme Borne, Brigitte Macron était aussi présente jeudi à cette remise de prix, comme Richard Malka, l'avocat de la famille de Dominique Bernard, ou encore l'écrivain Philippe Claudel, le président de l'académie Goncourt.

Ouvert pour sa première édition à des collèges et lycées d'Arras et de ses environs, le prix Dominique Bernard s'étendra, pour sa deuxième édition, à l'ensemble de l'académie de Lille ainsi qu'à celles d'Amiens et de Normandie, a annoncé Sophie Béjean, rectrice de l'académie de Lille.

Dominique Bernard, agrégé de lettres modernes de 57 ans et enseignant à la cité scolaire Gambetta-Carnot d'Arras, a été assassiné de plusieurs coups de couteau le matin du 13 octobre 2023 par Mohammed Mogouchkov, l'un de ses anciens élèves fiché pour radicalisation islamiste.