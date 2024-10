Attentat d'Arras : un an après, que deviennent les membres de la famille de l'assaillant Mohammed Mogouchkov ?

Mohammed Mogouchkov, 21 ans, originaire de l'Ingouchie, est incarcéré depuis un an et l'assassinat de Dominique Bernard, un enseignant, dans la ville d'Arras. Il fait l'objet d'une mise en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels.

Mohammed Mogouchkov n'est pas le seul de sa famille à avoir été arrêté

Selon la dernière expertise psychologique, que se sont procuré nos confrères de France Info, il ne fait preuve d'aucune remise en question sur son passage à l'acte. Il n'est pas le seul de sa famille à avoir été arrêté dans le cadre de cette affaire. Son frère cadet est accusé de complicité d'assassinat pour lui avoir notamment montré comment manier un couteau. Leur cousin, 16 ans, est poursuivi pour abstention volontaire d'empêcher un crime.

La famille Mogouchkov est arrivée en France en 2008. Elle est placée sous OQTF depuis 2014, mais seul le père est fiché S et a été expulsé il y a six ans du territoire français. Quant au frère aîné, il purge actuellement une peine de cinq ans de prison pour ne pas avoir dénoncé un projet d'attentat aux abords du palais de l'Élysée. Il n'aurait aucun lien cependant avec le décès de Dominique Bernard, selon les enquêteurs.