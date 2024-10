Plus d'heures de laïcité à l'école ? Dans l'établissement de Dominique Bernard, les profs se disent prêts

Un hommage, sobre, un an après le drame. Ce dimanche, la ville d'Arras a organisé une cérémonie en la mémoire de Dominique Bernard, professeur tué par un de ses anciens élèves radicalisé. Un nouvel hommage aura lieu ce lundi, cette fois-ci en la mémoire de ce professeur de français, mais aussi en la mémoire de Samuel Paty, autre professeur décapité par un islamiste, cette fois-ci en 2020 en banlieue parisienne.

Une continuité

En parallèle de cette minute de silence organisée sur l'ensemble du territoire, la ministre de l’Éducation nationale, Anne Genetet, a annoncé dans un entretien à La Tribune Dimanche une augmentation des heures consacrées à la laïcité. Mais comment le personnel et les enseignants se préparent-ils ?

Sur la place des Héros à Arras, lors de la cérémonie d'hommage à Dominique Bernard, élèves et enseignants multiplient les accolades. Après ce moment de recueillement, c’est dans la continuité d’aborder la laïcité, estime François, enseignant en histoire-géographie, au lycée Gambetta–Carnot, là où enseignait également son collègue tué.

"Il ne faut pas que ça soit trop redondant"

"Je n'ai pas d'appréhension particulière. Nous, Effectivement, on est au cœur de l'émotion. Mais en ce qui me concerne, j'ai des classes avec qui on s'entend bien", explique-t-il au micro d'Europe 1. Ça sera un temps d’échange, ajoute-t-il, de recueillement également pour ceux qui le souhaitent.

"Lundi, je pense que ça va se faire mais il ne faut pas que ça soit trop redondant, trop dur pour les élèves et le personnel", insiste Clément Van Londersele, conseiller principal d’éducation. "Je pense que ça se fera si des gens s'en sentent capables", ajoute-t-il. Un an après ce drame, les enseignants font beaucoup plus attention à eux et aux élèves. Les hommages à Dominique Bernard et Samuel Paty ont débuté la semaine dernière dans cet établissement et se poursuivront jusqu'à mercredi prochain.