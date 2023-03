Réforme des retraites : le musée du Louvre bloqué par des salariés en grève

Les portes du Louvre resteront closes ce lundi. Depuis le début de matinée, le musée le plus fréquenté au monde est inaccessible et son entrée a été bloquée par des salariés de l'établissement culturel opposés à la réforme des retraites. Ce lundi matin, la CGT-Culture et SUD Culture Solidaires ont publié un communiqué de presse commun, indiquant que "le musée du Louvre est fermé depuis 9 heures ce matin à l’initiative de l’intersyndicale des personnels du musée", précisent-ils.

Une mobilisation "pour exiger le retrait de la réforme des retraites"

"La CGT-Culture, la CGT Spectacle, l’Union fédérale des syndicats de l’État – CGT, la CGT Livre et l’Union départementale CGT de Paris participent à cette action avec les personnels du Louvre en grève. Cette initiative s’inscrit dans la poursuite de la mobilisation de l’intersyndicale Culture pour exiger le retrait de la réforme des retraites", ajoutent-ils dans leur communiqué.

De son côté, l'établissement a indiqué sur son site et son compte Twitter qu'"en raison d'un mouvement social interprofessionnel, le musée du Louvre n'est pas en mesure d'être ouvert en ce début de matinée".

⚠️ En raison d'un mouvement social interprofessionnel, le musée du Louvre n'est pas en mesure d’être ouvert pour le moment.



Ce n'est pas la première fois que le musée est touché par les mobilisations contre la réforme des retraites. Jeudi dernier, l'ouverture du musée avait déjà été retardée d'une heure par des grévistes.