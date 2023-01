Réforme des retraites : à Lyon, la CFDT peaufine les derniers détails avant la mobilisation

Du carton ondulé, des marqueurs, des bombes de peinture et du scotch posés sur une table. Du côté de la CFDT à Lyon, les préparatifs vont bon train à la veille de la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des rassemblements sont prévus dans plus de 200 villes sur l'ensemble du territoire. Katia Beau, secrétaire générale de la confédération syndicale a supervisé la fabrication des pancartes qui seront utilisées jeudi dans le défilé lyonnais.

"Alors ici, nous avons notre banderole 'pour un système de retraite juste et solidaire, 64 ans c'est non'. Et ensuite, on aura aussi cette banderole là, un petit peu plus humoristique : 'Élisabeth, tu dépasses les bornes'", montre-t-elle. Une bonne humeur qui s'accompagne tout de même d'une grande détermination. A l'extérieur, les militants préparent le camion équipé d'une sono qui défilera en tête de cortège. C'est de là que partiront les chants et les slogans de cette manifestation.

"Quelque chose est en train de se passer"

"C'est le camion principal avec effectivement la sono pour faire passer nos messages. C'est une réforme injuste. Il y a un très fort mécontentement dans les entreprises et les administrations. Ça bouge beaucoup : il y a la grande distribution, Carrefour Ecully notamment mais aussi la construction avec Vinci. On sent vraiment que là, quelque chose est en train de se passer", assure Sonia Pacaud, responsable départementale de la CFDT.

Ce jeudi, plusieurs milliers de manifestants sont attendus à Lyon. Avec toutefois la crainte, côté syndical, que les chutes de neige, annoncées pour la matinée, ne dissuadent certains de venir exprimer leur opposition à la réforme.