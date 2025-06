Retraites : la CFDT refuse de poursuivre les négociations, François Bayrou promet de «trancher»

Des nouvelles du conclave de François Bayrou sur les retraites, le gouvernement espérait ce vendredi matin un compromis dans les trois prochaines années. Ce n'est pas le cas car c'était sans compter sur le retrait de la CFDT qui décline la proposition de Matignon. Le Premier ministre se dit lui prêt à trancher dans ces conditions.

En déplacement dans les Hautes-Alpes, François Bayrou prend acte du refus de la CFDT et considère avoir suffisamment avancé sur la question : "Le gouvernement prendra ses responsabilités, il y aura un texte. Qu'il y ait eu un accord préalable ou qu'il n'y ait eu seulement les travaux préparatoires à l'accord si les organisations considèrent que ça n'est plus leur heure et qu'il faut trancher. On tranchera, je n'ai aucun problème avec la décision".

Une démocratie sociale qui a "défriché un chemin, dessiné des réponses"

Le Premier ministre se félicite d'avoir prouvé par ce conclave l'efficacité d'une démocratie sociale qui a "défriché un chemin, dessiné des réponses". Et François Bayrou va plus loin. Il se dit persuadé que le Parlement prendra ses responsabilités, et ce, même si le Parti socialiste a d'ores et déjà déposé une motion de censure.

Cette dernière sera débattue la semaine prochaine. Toujours est-il que, sans suspens, cette motion de censure devrait être rejetée, puisque le Rassemblement national ne la votera pas. Mais les troupes de Marine Le Pen se réservent néanmoins la possibilité de censurer le gouvernement à l'automne, lors de l'examen du budget.