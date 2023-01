Grève du 19 janvier : trains, métros, avions... Les prévisions pour la journée de mobilisation

À chaque journée de mobilisation nationale, son lot de perturbations dans les transports. La SNCF, la RATP et l'aéroport d'Orly ont tous dévoilé leurs prévisions de trafic pour le jeudi 19 janvier, où aura lieu un mouvement de grève partout en France pour contester la réforme des retraites. À Paris, trois lignes de métro (8, 10 et 11) seront totalement fermées, et dix seront "exploitées partiellement" ou ne fonctionneront qu'aux heures de pointe, a annoncé mardi la Régie autonome des transports parisiens.

Le trafic à la SNCF sera également très perturbé ce jeudi, en particulier pour les trains régionaux. Europe 1 fait le point sur les prévisions, à deux jours de la mobilisation générale.

Trafic TGV "fortement perturbé", très peu de TER et de Transilien

La circulation des trains sera "très fortement perturbée" jeudi, a annoncé mardi SNCF Voyageurs. La compagnie prévoit 1 TGV sur 3 sur l'axe Nord, 1 sur 4 sur l'Est, 1 sur 5 sur l'Atlantique, 1 sur 3 sur le Sud-Est et 1 sur 3 pour Ouigo mais seulement 1 TER sur 10 en moyenne, et en Ile-de-France 1 train sur 3 sur les lignes A, B, H et U, et 1 train sur 10 sur les lignes C et D (en partie fermées), J, K, L, N et P, selon un communiqué.

Trois lignes de métro fermées à Paris

La grève de jeudi sera très suivie dans les transports parisiens avec trois lignes de métro totalement fermées (8, 10, 11) et dix lignes "exploitées partiellement" ou ne fonctionnant qu'aux heures de pointe, a annoncé mardi la RATP. Seules les lignes 1 et 14, entièrement automatisées, fonctionneront normalement, avec "risque de saturation", prévient la RATP. Les perturbations s'annoncent moins importantes que lors de la dernière grève du 10 novembre, lors de laquelle sept lignes de métro avaient dû être totalement fermées.

On ne comptera qu'un train sur 2 aux heures de pointe pour le RER A et 1 train sur 4 en heures creuses, avec une fin de service aux alentours de 21 heures. Seul 1 train sur 2 circulera aux heures de pointe sur la partie sud du RER B exploitée par la RATP, et 2 bus sur 3 rouleront à Paris et en petite couronne. En revanche, les RER C, D et E ne verront qu'1 train sur 10 circuler. Même chose pour les lignes de Transilien J, K, L, N et P. La circulation sera carrément interrompue sur la R.

Enfin, les liaisons internationales connaitront des fortunes diverses, entre un trafic "quasi-normal" pour l'Eurostar et le Thalys et "fortement perturbé" pour le Lyria. Les autres liaisons internationales sont elles interrompues.

Vers l'annulation d'un vol sur cinq à Orly

La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé mardi aux compagnies aériennes d'annuler préventivement un vol sur cinq à Orly jeudi, en raison d'une grève de contrôleurs aériens dans le cadre de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. "Les compagnies aériennes doivent réduire de 20% leur programme de vols initialement prévus à l'aéroport de Paris-Orly de 5 heures à 22h30 le 19 janvier", selon une "notice pour les missions aériennes" (NOTAM) publiée mardi après-midi par la DGAC.

Celle-ci, dans un communiqué diffusé dans la foulée, a souligné qu'"un préavis de grève national interprofessionnel dans l'ensemble de la fonction publique et le secteur privé a été déposé par plusieurs organisations syndicales pour la journée du jeudi 19 janvier 2023, en France métropolitaine et outre-mer. Ce préavis a été relayé par plusieurs syndicats représentatifs des contrôleurs aériens".

Les vols vers l'Outre-mer, nombreux au départ d'Orly, ne sont pas concernés par les annulations, au nom de la continuité territoriale. La DGAC ajoute qu'"en dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir".