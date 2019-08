VIDÉOS - Rassemblement en hommage à Steve Maia Caniço : premières tensions dans le centre de Nantes

Mille sept cents personnes, selon la police, ont défilé samedi après-midi contre les violences policières à Nantes, avec des moments de tensions et la mise en place d'une barricade près de la cathédrale, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Certains manifestants sont allés directement au contact des forces de l'ordre

"Tout le monde déteste la police", ont scandé dès le début du rassemblement les manifestants. Certains d'entre eux sont allés directement au contact des forces de l'ordre qui ont procédé, selon la police, à 33 "interpellations préventives".

Cibles des manifestants, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et la police : "Selon l'IGPN, le meurtre était conforme", "la police assassine", "forces de l'ordre, pour notre sécurité, veuillez quitter le périmètre", pouvait-on lire sur les pancartes et les murs, ou encore au-dessus d'un portrait de Christophe Castaner, "le con, la brute et le truand".

Le cortège a poursuivi son chemin au-delà de la préfecture, dans le quartier de la cathédrale. Deux barricades ont été dressées et des feux allumés, ont constaté des journalistes de l'AFP. La police a répliqué par des tirs de gaz lacrymogène et des canons à eau.

Un feu a été allumé avec le matériel saccagé des Heures d'été #Nantespic.twitter.com/afvWn8qt2B — Christian Phan Meas (@christianmeas) August 3, 2019

Avant le début du rassemblement, onze personnes avaient été interpellées à titre préventif, avait indiqué la police de Nantes. Des rassemblements sont prévus dans plusieurs villes de la France, à la mémoire du jeune homme disparu et contre les "violences policières".