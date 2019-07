Mort de Steve : "Christophe Castaner n'est pas fragilisé" affirme Edouard Philippe

Édouard Philippe et Christophe Castaner étaient en déplacement à Palaiseau dans l’Essonne mardi 31 juillet. Critiqué dans l'affaire de la mort de Steve Maia Caniço, le ministre de l'Intérieur n'est toutefois "pas fragilisé" et le Premier ministre lui "apporte tout son soutien", comme l'a déclaré Édouard Philippe lors de ce déplacement : "Le ministre de l'Intérieur n'est pas fragilisé et il a par définition le soutien du Premier ministre. J'ai pleinement confiance en lui et nous sommes mobilisés pour n'accuser personne et ne dédouaner personne. Nous souhaitons que la transparence soit faite, que les faits soient établis et que les responsabilités soient tirées."

Cambriolages et cocktails Molotov au menu de la visite

Les deux hommes se sont rendus à Palaiseau pour faire le point sur les dispositifs de sécurité pendant la période estivale, concernant notamment la prévention des cambriolages. Ils ont échangé avec les policiers, écoutant le capitaine raconter l'attaque par des "jeunes des Ulis qui ont pris l'habitude de venir tester les forces de police".

Un peu plus tôt dans la matinée, ils s'étaient rendus dans un commissariat des Ulis dans l'Essonne qui avait été la cible de cocktail Molotov et jets de pierre le 14 juillet. Ils ont été accueillis par le député LREM de l'Essonne Cédric Villani dans ce commissariat situé au pied de la cité.

"Volonté de transparence totale"

Les deux hommes étaient déjà côte à côte la veille à Matignon pour réagir à la mort de Steve Maia Caniço à Nantes. Le Premier ministre avait fait une déclaration dans la cour de Matignon, aux côtés du ministre de l'Intérieur, pour assurer de la "volonté de transparence totale" des autorités.

Christophe Castaner avait passé auparavant deux heures à Matignon pour examiner avec Édouard Philippe cette affaire qui embarrasse le gouvernement.