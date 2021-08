Qui est la manifestante qui a brandi une pancarte antisémite à Metz ?

La manifestante anti-pass sanitaire qui avait brandit une pancarte antisémite le week-end dernier sera jugée à la rentrée, le 8 septembre prochain pour provocation publique à la haine raciale. Après avoir été prolongée, sa garde à vue a été levée mardi. Cassandre Frisot, 34 ans, qui avait été interpellée lundi à son domicile de Hombourg-Haut, près de la frontière allemande, n’est pas tout à fait une inconnue.

Cette habitante de Moselle est en effet déjà connue pour son engagement politique locale. D’abord pour le Front national, étiquette avec laquelle elle s’est présentée aux élections législatives de 2012. Elle a même été brièvement cheffe de cabinet de Louis Aliot du temps où il était vice-président du FN. Elle a ensuite été élue dans l’opposition municipale de sa commune en 2014, avant de se rapprocher du Parti de la France, constitué de nostalgiques du FN et dont l’antisémitisme est l’un des fondements.

Une pancarte clairement antisémite

Face aux juges, elle devra d’ailleurs se justifier d’avoir brandi une pancarte clairement antisémite, qui qui a fait le tour des réseaux sociaux et des médias. On y voit une série de noms, des responsables politiques, des intellectuels et des hommes d’affaires, tous ou presque de confession juive, et qualifiés de "traitres". Apparait aussi le slogan "Mais qui ?", utilisé par les antisémites depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux.

Pour avoir brandi cette pancarte, elle risque un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. Signalé par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education nationale, elle a d’ores et déjà été suspendue de son poste de professeure d’allemand, qu’elle occupait sous le statut de vacataire. Des suites disciplinaires devraient suivre.