Trois livres pour les parents et les enfants angoissés par la rentrée

L'école maternelle n'est jamais facile pour les enfants ni pour les adultes. Mais des récentes études nord-américaines ont démontré les bienfaits de la bibliothérapie pour l'empathie personnelle et intrafamiliale pour les petits comme pour les grands. Pour beaucoup d'enfants, les livres permettent de mettre des mots sur les situations. Mais ce n'est pas un médicament, nous rappelle la journaliste Nathalie Lebreton. Au micro d'Europe 1, elle a recommandé ses livres préférés afin de calmer les angoisses liées à l'école pour les enfants et pour les parents.

Quel livre pour l'enfant angoissé d'aller à l'école ?

Les enfants qui sont encore restés dans le cocon familiale ou qui ont été gardé par une assistante maternelle ont souvent un besoin accru de sécurité affective. Pour cela, le livre Les petites mains (Ed. Thierry Magnier) est un très bon choix, selon Nathalie Lebreton. "Les petites mains, c'est celles qui nous protègent, c'est celles de nos parents. Celles qui nous donnent à manger. Il va falloir quitter ces petites mains quand on rentre à l'école parce qu'il faut grandir et lâcher la main de papa et de maman", raconte la journaliste. Ce livre incite donc l'enfant à faire des choses de lui-même, par exemple jouer au tambour et s'amuser avec les copains à l'école. C'est un livre qui montre l'ouverture vers la vie et cela aide les enfants à se rassurer.

Quel livre pour le parent poule ?

Souvent, les inquiétudes des enfants font écho au stress des parents. Nathalie Lebreton conseille Maman à l'école (Actes Sud). Ce livre raconte le premier jour de l'école. Hors de question pour la maman de laisser son enfant tout seul. Au début, l'enfant est évidemment ravi d'avoir sa maman à ses côtés dans la classe. Mais il s'avère qu'une maman peut être encombrante. Il lui faut deux chaises pour s'asseoir à la cantine. Elle est incapable de faire un collier de perles parce qu'elle a des trop gros doigts. Et toutes ces activités ne sont pas du goût de la maman qui, malgré sa grande taille, fait des efforts d'adaptation. L'enfant commence à rêver d'une chose : que sa maman ne soit plus avec lui à l'école. Un livre qui dédramatise ce rite de passage incontournable.

Quel livre pour l'enfant impatient de terminer l'école ?

L'école maternelle, c'est parfois le grand inconnu. Des nouveaux lieux, de nouveaux copains, des règles à respecter. Souvent, les enfants font leur premier jour impeccable. Et puis, ils rentrent et demandent si l'école est bien fini pour de bon. Pour cela, Nathalie Lebreton recommande l'École des poussins (Ed. 400 coups). En lisant ce livre avec votre enfant, lui rappellera qu'il y a toujours un début et une fin à l'école et qu'on revient toujours à la maison retrouver sa famille. Mais qu'en journée, les enfants sont avec leurs amis qui vont les accompagner à la cantine ou à la recréation. Car ce sont ces amis qui prendront le relais par rapport au rôle éducatif des parents.

Si votre enfant est plutôt suiveur que meneur, il ne faut pas s'inquiéter rassure Nathalie Lebreton. "Justement, c'est ce que j'aime de ce livre, c'est qu'on voit des enfants avec des émotions, des caractères, des tempéraments. Et vous avez des enfants qui vont être leader au début. Et puis, ils vont devenir suiveurs après. Et des suiveurs, des enfants qui sont hyper observateurs, vont éventuellement prendre la main. Tout simplement parce qu'ils ont besoin de temps", explique-t-elle.