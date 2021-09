Fournitures scolaires : "Même avec des aides, ça revient trop cher"

REPORTAGE

Près de 12,3 millions d'élèves font leur rentrée des classes ce jeudi en France. Et chaque nouvelle année rime aussi avec nouvelles fournitures scolaires. Un investissement financier conséquent pour les familles, qui ne peuvent pas toujours assurer ces achats pour leurs enfants. C'est pourquoi des associations décident de leur venir en aide, comme c'est le cas à Nice.

"Des petits kits de base"

Les fournitures ont été soigneusement triées. Dans un coin, des livres, dans l'autre, des cahiers et des crayons. Derrière une table, des bénévoles s'affairent à servir une par une les familles qui se présentent. "En quelle classe es-tu ?", demande l'une d'eux. "En CP", lui répond un enfant. "On fait une collecte solidaire. Des gens ont apporté leurs propres fournitures usagées, d'autres ont fait des dons pour que l'on puisse acheter des fournitures neuves le moins cher possible et on a constitué des petits kits de base", explique David Nakache, du collectif Tous citoyens.

Dans ce kit justement, un petit sac, un cahier ainsi que des stylos et des crayons de toutes les couleurs. "Pour les collégiens et lycéens, on a en plus quelques calculatrices et quelques dictionnaires. L'an dernier, on a aidé plus de 460 enfants. On va voir cette année et on s'adaptera en fonction de la demande", poursuit le bénévole.

Rouel s'apprête à faire sa rentrée en classe de CM2 et il a les yeux qui brillent. "J'ai pris un sac noir, il est beau je suis content. J'ai des affaires, des feutres, des crayons et une trousse", se réjouit le petit garçon. De même que Rachida, mère de trois enfants. "Ça aide les familles, surtout les familles nombreuses. Même si on a des aides de la CAF, entre les baskets, les joggings, la cantine ou encore la carte de bus, ça revient trop cher", explique-t-elle. Et en plus des fournitures scolaires, des masques ont également été distribués aux familles. Un gros budget également.