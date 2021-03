Que sait-on du Covid long, cette forme de la maladie qui peut durer plusieurs semaines ?

DÉCRYPTAGE

Des symptômes du Covid-19, même après plusieurs semaines. Quelques mois après le début de la pandémie, des patients ont commencé à se plaindre de toujours ressentir les effets du coronavirus, même plusieurs semaines après leur infection. Regardés de haut pendant un temps, la Haute autorité de Santé a fini par reconnaître l'existence de ces patients Covid long à la mi-février. D'après la littérature scientifique, entre 3% et 30% des patients seraient des Covid longs.

Quatre hypothèses privilégiées pour expliquer le Covid long

Mais la définition même de cette maladie est encore difficile à établir. D'autant que les symptômes fluctuent dans le temps : troubles du sommeil, essoufflement, fatigue, maux de tête, dépressions, troubles cardiaques. Médecins et chercheurs tentent donc d'en savoir plus sur cette forme du Covid pour mieux prendre en charge les patients, mais la recherche n'en est qu'à ses débuts. Toutefois, pour l'heure, quatre hypothèses sont privilégiées.

"La première, c'est la persistance d'une réaction inflammatoire au niveau de certains organes. La deuxième, c'est la persistance du virus. On parle beaucoup pour l'instant, mais il n'y a pas d'arguments suffisants pour imaginer que le virus persiste", indique au micro d'Europe 1 Olivier Robineau, spécialiste des maladies infectieuses au Centre hospitalier de Tourcoing. "Il y a aussi la dimension psychologique, qui est étudiée. Enfin, dernière hypothèse, plus les symptômes durent longtemps, plus on a du mal à s'en débarrasser."

Pour avoir des réponses plus précises, des enquêtes en population générale, qui incluent jusqu'à 30.000 personnes sont en cours. L'idée derrière ces études est de pouvoir à terme soigner tous les Covid longs en ville avec des kinésithérapeutes, des psychologues, des cardiologues autour du médecin traitant.