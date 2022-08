Pyrénées-Orientales : l'incendie qui a parcouru 110 hectares est maîtrisé

L'incendie survenu dans la nuit de dimanche à lundi dans les Pyrénées-Orientales a été maîtrisés par les 400 pompiers mobilisés, a annoncé lundi un officier du Service départementale d'incendie et de secours (SDIS). En quelques heures, l'incendie a parcouru 110 hectares de végétation, près de Caudiès-de-Fenoullèdes, mais l'envoi de cinq avions bombardiers d'eau a permis d'empêcher l'incendie de prendre plus d'ampleur.

"Le feu a été fixé, mais il y a encore un gros travail sur place. A priori, il n'y plus de risque de propagation, nous espérons l'éteindre (lundi) soir ou (mardi)", a dit à l'AFP le capitaine Brice Lafontaine, du SDIS-66.

Le feu s'était déclaré dans la nuit

Le feu s'est déclaré lundi vers 3 heures du matin près de Caudiès-de-Fenouillèdes et ne menaçait pas de zone habitée. Sur le terrain, 420 pompiers étaient mobilisés et essayaient d'empêcher le feu de se propager à un parc éolien, a précisé à l'AFP le capitaine Pierre Clottes, du Service d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales. La route départementale RD 117 reliant Perpignan à Quillan (Aude) avait été coupée à la circulation au niveau de Caudiès-de-Fenouilèdes, selon la même source.

L'autre grand feu d'Occitanie, qui a ravagé 1.360 hectares dans l'Aveyron, a été "fixé" par les pompiers, a annoncé lundi la préfecture dans un communiqué.