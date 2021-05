Premier week-end de réouverture : à Nice, "on va s'éclater !"

REPORTAGE

À la gare de Nice, le train d'Asma est arrivé avec deux heures de retard vendredi. Mais cela n'entame pas le moral de cette touriste qui arrive sur la Côte d'Azur pour un week-end de trois jours, bien au contraire. "Après un confinement comme on l’a vécu, enfermés… Même si le temps n'est pas au rendez-vous, ce sera super quand même. Les terrasses vont être ouvertes, on va s’éclater", s'enthousiasme-t-elle au micro d'Europe 1.

L'attente des professionnels malgré les nuages annoncés…

Ici, chez les touristes comme pour les Niçois, il y a comme un sentiment de liberté retrouvée alors que ce week-end prolongé de la Pentecôte est placé sous le signe des réouvertures. Depuis mercredi, les terrasses et lieux culturels ont rouvert à Nice comme partout en France. Les cafetiers et restaurateurs s’attendent donc à voir déferler les vacanciers, malgré les nuages annoncés.

Le fils d'Asma, Liam, 5 ans, devrait d'ailleurs bien faire partie de cette clientèle, lui qui ne réclamait la Côte d'Azur que pour une chose : "Des glaces ! Trop bien !" Sur la promenade des Anglais, Gaël, patron de bar, se frotte les mains derrière son comptoir. "C'est le premier week-end d'ouverture des terrasses, donc on est très contents et très satisfaits après sept mois de fermeture", confirme-t-il. "Il nous tarde de reprendre et de bien travailler."

"Ça fait souffler un petit peu"

Mais certains passants rencontrés par Europe 1 vont préférer "aller à la plage" que dans les commerces. "On ne va pas spécialement faire les terrasses de café finalement mais plutôt profiter du soleil", explique l'un d'eux qui dit vouloir "attendre un petit peu" pour retourner en terrasse, quand il y aura moins de monde.

La plage attirait d'ailleurs déjà du monde vendredi à Nice. "Ça fait souffler un petit peu, ça fait plaisir", nous confiait Chloé, qui avait laissé son travail à l’hôpital de Martigues pour un repos libérateur sur le sable. Non loin d'elle, des étudiants voulaient aussi profiter, malgré l'absence de soleil : "On voulait bronzer à la base mais là on ne peut pas bronzer donc on va faire un apéritif."