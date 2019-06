Pollution : la circulation différenciée reconduite jeudi à Paris

La circulation différenciée, mise en place mercredi dans l'agglomération parisienne en raison de l'épisode de pollution à l'ozone en Île-de-France, va être reconduite jeudi, a annoncé la préfecture de police de Paris mercredi en milieu de journée.

#Pollution | La circulation différenciée à l’intérieur du périmètre délimité par l’A86 (hors autoroute) est reconduite pour la journée de demain.

Seuls les véhicules de la classe 0 à 2 Crit’Air pourront y circuler jeudi 27 juin de 5h30 à minuit pic.twitter.com/rlNAhAgn2E — Préfecture de police (@prefpolice) 26 juin 2019

Pas de diesel avant 2010 autorisé

"Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler" à l'intérieur du périmètre délimité par l'A86, soit Paris et la petite couronne, détaille la préfecture de police de Paris. Les autres véhicules, à savoir les voitures à essence immatriculées avant fin 2005 et les voitures diesel immatriculées avant fin 2010, ne pourront pas circuler.

La circulation différenciée des véhicules sera par ailleurs mise en place jeudi à Strasbourg. "Le préfet du Bas-Rhin, en lien avec l'Eurométropole de Strasbourg, a décidé de mettre en oeuvre de manière anticipée la circulation différenciée sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg dès le jeudi 27 juin 2019", est-il indiqué dans un communiqué de la préfecture du Bas-Rhin.