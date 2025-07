La climatisation, «une fuite en avant» selon «Libération» : «Ces gens là sont hypocrites», estime Erik Tegnér

Alors que la canicule persiste dans plusieurs départements, le débat sur la climatisation s’enflamme. Invité sur Europe 1, Erik Tegnér, directeur du média "Frontières", dénonce ce qu’il considère comme une hypocrisie à gauche et tacle des élites coupées, selon lui, des réalités du terrain.

Il fait encore chaud, mais l'intensité de la canicule baisse. Tous les départements de l’Île-de-France rebasculent à l’orange ce mercredi, mais l’Aube, le Cher, le Loiret et l’Yonne restent en vigilance rouge canicule. Ces températures font monter le ton des débats notamment sur la climatisation.

Invité de l'émission Eliot Deval et vous sur Europe 1, Erik Tegnér, directeur du média Frontières, pointe une hypocrisie chez la gauche, notamment en provenance du journal Libération selon qui la hausse du nombre de climatisations installées correspond à une "fuite en avant". "Moi, j'aimerais bien aller voir les bureaux de Libé et voir s'il y a de la climatisation. Il faudrait presque lancer une forme de commission d'enquête. On se rendra dans tous les médias de gauche, on vérifiera s'ils sont, ou non, d'extrême droite, parce qu'avoir la climatisation aujourd'hui, c'est d'extrême-droite", rigole-t-il.

Selon lui, certains hauts fonctionnaires sont par ailleurs déconnectés des réalités. "Ils établissent des règlements uniquement dans des bureaux climatisés et oublient complètement la situation réelle des Français", pointe Erik Tegnér.