Eliot Deval et vous - «47 degrés dans ma salle de classe» : l’histoire ubuesque survenue dans une école lyonnaise en pleine canicule

En pleine canicule, certaines situations frôlent l’absurde. À Lyon, une enseignante raconte sur Europe 1 comment la chaudière de son établissement a été poussée à fond, en pleine vague de chaleur, pour un diagnostic énergétique. Résultat : 47 degrés en classe et des consignes surréalistes.

La chaleur n'a pas cessé de s'intensifier depuis le début de la semaine. À Lyon, Rachel est enseignante et confie une anecdote qu'elle a vécue ce mardi, pendant cet épisode caniculaire. L'auditrice dans l'émission Eliot Deval et vous sur Europe 1 explique que la direction de son établissement, à la demande de la région et de l'académie, a poussé la chaudière à son maximum pour réaliser les diagnostics énergétiques du bâtiment.

"Résultat dans ma salle de classe, 47 degrés. Je n'ai ni ventilateur ni pouvoir décisionnel. Et donc j'ai signalé la situation tout de suite. On m'a répondu que, puisqu'il y avait un robinet d'eau dans la salle, je n'avais qu'à me faire boire les élèves", détaille-t-elle médusée par la situation.