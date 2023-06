Polluants éternels : trois plaintes déposées contre X dans trois départements français

Connaissez-vous les polluants éternels, les PFAS ? Ces substances - anti-adhésives, imperméables, résistantes à la chaleur - sont présentes sur de très nombreux objets du quotidien, comme les ustensiles de cuisine, les mousses anti-incendie, le vernis ou encore le papier toilette… Elles sont si résistantes qu'elles s’accumulent dans l’eau, l’air, la pluie, et on en retrouve en particulier dans les cours d’eau, à proximité des sites industriels où ces polluants sont rejetés.

Après une carte publiée par le journal Le Monde en février 2023 recensant de nombreuses zones à risque, et un rapport de l’Inspection générale de l'environnement en avril 2023 qui tirait la sonnette d’alarme, plusieurs actions en justice ont été menées ce lundi pour alerter les autorités quant au danger des PFAS présents en grande quantité dans l’environnement. Dans la vallée du Rhône, un industriel a ainsi été attaqué par dix associations, et dans trois départements différents - l’Oise, la Loire-Atlantique et le Jura -, trois plaintes contre X ont été déposées par l’association Générations Futures.

Risques de cancers

Ces polluants éternels sont en effet très dangereux pour la santé. Ils peuvent provoquer des cancers et perturber notre système hormonal et immunitaire. Mais les normes pour les limiter sont rares. Dans la rivière Oise, l’association Générations Futures vient ainsi de trouver des quantités bien supérieures au seuil de dangerosité, et dans les mêmes proportions que ce qui a été mesuré il y a dix ans.

"On sait qu'il y a une contamination, le gouvernement est au courant depuis longtemps et pourtant rien ne bouge !", peste Maître Hermine Baron, avocate de l’association au cabinet TTLA & associés. "L'association Générations Futures demande donc qu'une enquête soit ouverte pour faire la lumière sur l'origine de cette pollution", ajoute-t-elle.

"On est inquiet"

Dans l’Oise, les mesures de concentration des PFAS ont été réalisées près de la plateforme chimique de Villers-Saint-Paul. "On est inquiet, évidemment que ces chiffres sont très préoccupants", affirme Alexandre Ouizille, premier adjoint au maire de la ville. "Parce que de ce que j'en ai lu, les PFAS impactent l'alimentation humaine, et on est dans une région où il y a des jardins familiaux et donc on veut être en situation de savoir s'il y a un risque sanitaire pour nos populations", s’alarme-t-il.

La préfecture de l’Oise a promis de lancer une grande enquête sanitaire, à l’image de celle réalisée récemment au sud de Lyon et révélant des taux jusqu’à 16 fois supérieurs aux valeurs réglementaires. D’après les résultats des données collectées par l’Agence régionale de santé, plus de 200.000 foyers sont concernés par cette pollution à proximité des sites industriels de la "vallée de la chimie", au bord du Rhône.