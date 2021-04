Plusieurs élèves privés d'école à distance à cause de problèmes techniques

C’est le retour de l’école à la maison… et de ses inconvénients. Pendant toute cette semaine et pour la totalité des élèves de primaires, collèges et lycées, l’enseignement se fait depuis un écran d’ordinateur à domicile. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron lors de sa dernière prise de parole concernant le coronavirus, mercredi dernier. Mais depuis mardi matin, dans plusieurs régions françaises, il est impossible pour les élèves de se connecter afin de suivre leurs cours en visioconférence.

"On a essayé avec tous nos ordinateurs, le téléphone et il n’y a aucun accès au site", souffle Lucie, maman de trois enfants. Depuis 9h30, elle essaye avec sa fille Salomé, en troisième, de se connecter à l’Espace numérique de travail (ENT). Résignées, elles ont dû trouver une solution. "Je l’ai laissé dans sa chambre pour pouvoir gérer les deux autres enfants", confie Lucie.

Six régions touchées

Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, en déplacement dans une école dans le 15e arrondissement de Paris, a tenté de s’en expliquer. "Ça dépend des collectivités locales. Certaines régions dépendent d’un opérateur privé qui a eu un incendie à Strasbourg il y a quelques temps. Cet opérateur n’a donc pas pu faire face à l’afflux de connexions ce matin", avance-t-il en guise de premier élément de réponse. Jean-Michel Blanquer assure également que ces collectivités "sont à pied d’œuvre pour changer cela". "J’espère que d’ici ce soir, ces problèmes-là seront réglés", poursuit-il.

Selon le Syndicat national des enseignements de second degré (SNES), le problème s’étend aux Hauts de France, à l’Occitanie, au Grand Est, à la Normandie et au Centre.

Aujourd'hui l'ENT est mort. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile : "L'ENT est fortement sollicité. Nous travaillons à son rétablissement." Cela ne veut rien dire. #ecolealamaisonpic.twitter.com/6lmtNXkPZX — Emmanuel Martin (@EmmanuelRMartin) April 6, 2021

Des bugs aussi sur la plateforme du CNED

Alors, depuis mardi matin, le réseau social Twitter regorge de captures d’écran de bugs techniques, liés à un nombre trop élevé de connexions. Le ministre de l’Education national rappelle, de son côté, que d’autres ressources peuvent être utilisées en attendant. Comme des vidéos. Le professeur de mathématique de Salomé a d’ailleurs envoyé un lien à ses élèves faute pouvoir démarrer son cours.

Épisode 1, saison 2 de l'#EcoleAdistance

Accès impossible à l'ENT.

Comment on dit déjà ? Ah oui, "nous sommes préparés à tout". *rires nerveux* pic.twitter.com/beeDZlTVLq — Sophie Vénétitay (@SVenetitay) April 6, 2021

Des bugs sont également à déplorer sur le dispositif du CNED "Ma classe à la maison". Dispositif qui justement propose ces vidéos. Selon le ministère de l’éducation nationale, ces dysfonctionnements seraient la conséquence de plusieurs attaques simultanées sur les serveurs.

