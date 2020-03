Playlist : 5 podcasts pour partir à l’aventure sans sortir de chez vous !

PODCAST

En ce début de deuxième semaine de confinement, vous comptiez sûrement les jours qui vous séparaient du 31 mars, date à laquelle vous deviez officiellement retrouver votre liberté. Mais lundi soir, le premier ministre vous a fait déchanter : il a annoncé un durcissement des mesures de confinement et a laissé entendre un probable allongement de la quarantaine. Le coup est rude, mais il va falloir s’adapter. Alors chez Europe 1 Studio, on vous a sélectionné cinq épisodes de podcasts natifs, de chroniques et d'émissions en replay, pour satisfaire vos instincts d’aventuriers sans contrevenir aux règles qui vous sont imposées.

#APPELDULARGE

"Baleine à bosse, orque, cachalot... Écoutez chanter les animaux marins" dans "Curieux de nature". Grâce au professeur Olivier Adam de l'université de la Sorbonne, Allain Bougrain-Dubourg vous présente de merveilleux chants de baleines à bosse, d'orques et de cachalots. Il décrypte, par la même occasion, leur langage et leur manière de communiquer entre espèces.

#ORIENTEXPRESS

"L’Orient Express : le scandale qui inspira Agatha Christie" dans "Au cœur de l’histoire". On peut vivre de grandes aventures en étant parfaitement immobile... C’est ce qui est arrivé aux passagers de l’Orient-Express en 1929, lorsqu’ils sont restés bloqués douze jours entre Paris et Istanbul à cause d’une tempête de neige. Un confinement rocambolesque qui inspirera à Agatha Christie son célèbre roman : Le crime de l'Orient-Express. Dans cet épisode de "Au cœur de l'histoire", Jean des Cars vous convie à bord du train légendaire pour faire le récit de cet événement exceptionnel.

#INSAISISSABLE

L'écrivain voyageur Sylvain Tesson dans "La voix est livre". Il vous a emmenés en Sibérie, en Mongolie à moto ou sur les sentiers perdus de la campagne française. Dans son dernier livre, Sylvain Tesson vous fait suivre la piste d’une panthère, et pas n’importe laquelle : la panthère des neiges. Nicolas Carreau l’a rencontré pour qu’il raconte son voyage dans les neiges du Tibet, sur les traces de cet animal mythique quasi impossible à observer.

#VOCATION

Le psychiatre et aéronaute Bertrand Piccard dans "3h56, le premier homme sur la Lune". À 11 ans, Bertrand Piccard a la chance d’être à Cap Kennedy pour le lancement d’Apollo 11. Un souvenir "déterminant" dans la carrière de l’aventurier.

#GRANDREPORTER

"Le jour où j’ai eu le cadavre de Khadafi à mes pieds" dans "Paris Match Stories". En 2011, Alfred de Montesquiou, grand reporter à Paris Match, est envoyé en Libye pour couvrir la chute d'un dictateur : Mouammar Kadhafi. Dans cet épisode du podcast "Paris Match Stories", il se remémore le jour où il a vu le cadavre du "Raïs" à ses pieds... et son enquête pour trouver qui l'a tué.

