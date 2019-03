PHOTO - A Colmar, la Statue de la Liberté enfile un "gilet jaune"

Des "gilets jaunes" ont enfilé une veste fluo géante sur la réplique de la Statue de la Liberté installée à l'entrée de Colmar, ville natale du sculpteur Frédéric Auguste Bartholdi, père de la "Lady Liberty" qui trône dans la rade de New York. La veste a été installée en fin de matinée par plusieurs "gilets jaunes" munis d'une échelle télescopique sur le monument, haut de 12 mètres et posé sur un rond-point de l'entrée nord de la préfecture haut-rhinoise.

L'action avait été annoncée depuis quelques jours sur les réseaux sociaux par les "gilets jaunes" colmariens, qui étaient entre 300 et 400 à défiler samedi après-midi dans le calme en périphérie de la ville, puis en centre-ville, à l'occasion de "l'acte 16" de leur mouvement, selon un photographe de l'AFP.

"Macron doit voir qu'on est toujours là." "Macron doit voir qu'on est toujours là, qu'on a décidé de ne pas baisser les bras, qu'on veut le référendum d'initiative citoyenne (RIC), une hausse du pouvoir d'achat et une hausse des salaires", a indiqué à l'AFP Rosalie Lodwitz, 54 ans, magasinière dans la banlieue de Colmar. "Et on est encore motivé pour un acte 17, jusqu'à ce qu'on soit entendu !", a-t-elle ajouté.

La Statue de la Liberté colmarienne, réplique de "La Liberté éclairant le monde" érigée dans la rade de New-York, a été inaugurée en 2004 à l'occasion du centenaire de la mort du sculpteur Auguste Bartholdi, natif de Colmar. Haute de plus de 73 mètres - 93 mètres en comptant son élévation au-dessus du niveau de l'océan -, l'original new-yorkais fut construit en France sous la direction de Bartholdi. Offerte par la France aux Etats-Unis, elle fut inaugurée le 28 octobre 1886.