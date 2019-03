EN DIRECT - "Gilets jaunes" : suivez l'"acte 16" de la mobilisation

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Le regain de mobilisation va-t-il se confirmer ? Samedi, de nouvelles manifestations de "gilets jaunes" sont prévues à Paris et en région pour l'"acte 16" de la mobilisation, une semaine après une hausse du nombre de contestataires descendus dans la rue : 46.600 manifestants pour l'"acte 15" dans toute la France, contre 41.500 le 16 février. Les forces de l'ordre seront une nouvelle fois déployées pour prévenir d'éventuels heurts. Suivez l'"acte 16" en direct sur Europe1.fr.

Les infos à retenir : Des manifestations sont prévues dans toute la France pour l'"acte 16" des "gilets jaunes"

Les contestataires ont particulièrement ciblé Paris et Lille, pour un rassemblement "régional et international"

Les forces de l'ordre sont déployées pour prévenir de possibles heurts

L'ampleur de la mobilisation scrutée

Après le regain de mobilisation de l'"acte 15", avec 46.600 manifestants dans toute la France, dont 5.800 à Paris, les contestataires veulent poursuivre sur cette dynamique et dépasser la barre des 50.000 manifestants au niveau national. Pour l'"acte 13", ils étaient 51.400 en France, dont 4.000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. De l'importance de la mobilisation dépendra la suite de ce mouvement, à deux semaines de la fin du "grand débat" né en réponse à la fronde des "gilets jaunes".

Paris de nouveau ciblée

Comme pour les samedis précédents, les "gilets jaunes" prévoient de se réunir à Paris pour l'"acte 16". Cette fois-ci, plusieurs messages postés sur les groupes Facebook ont appelé à ne pas déclarer les manifestations. Les organisateurs des pages "Gilets jaunes acte 16 : Insurrection" et "Acte 16 On Engloutie Paris" veulent notamment "bloquer la place de l'Étoile le plus longtemps possible" du côté de l'ouest parisien. Sur les principaux groupes, environ 10.000 personnes se sont au total déclarées intéressées par ces manifestations dans la capitale.

Une manifestation "régionale et internationale" à Lille

C'est sans doute la particularité de cet "acte 16" : de nombreux "gilets jaunes" ont appelé à rallier massivement Lille pour un rassemblement "régional et international" avec des contestataires d'autres pays, comme la Belgique ou les Pays-Bas. 1.700 personnes sont intéressées par cette manifestation sur la page "LILLE - ACTE XVI : Manifestation régionale et internationale".

Des rassemblements prévus à Lyon, Bordeaux, Toulouse…

Mais les manifestations régionales ne devraient pas se limiter à la capitale des Flandres. "Nous appelons les assemblées de Strasbourg, Marseille et Toulouse, à appeler à des manifestations régionales et internationales pour l'acte XVI, dans le but de ramener les gilets jaunes d'Allemagne et du Grand Est à Strasbourg, d'Espagne, de Catalogne et d'Occitanie à Toulouse, ainsi que les gilets jaunes d'Italie, de Corse et de la région PACA à Marseille", écrit l'"assemblée générale gilets jaunes Hauts-de-France" sur la page Facebook de l'"acte 16" lillois.