Permis de conduire : des députés veulent imposer une visite médicale aux seniors, certains évaluent déjà leurs aptitudes au volant

Vieillir ou conduire ? Il va peut-être falloir choisir. Des députés veulent instaurer des visites médicales tous les cinq ans pour les seniors dans le but de conserver son permis de conduire. Certains testent d'ailleurs leurs aptitudes au volant, comme a pu le constater le reporter d'Europe 1 dans le village d'Ebblinghem.

40 ans de permis de conduire pour Renée et Odile et ils font une remise à niveau dans une voiture auto-école avec François Gallois, animateur en prévention du risque routier : "Ça, c'est aussi un de mes défauts, quand il n'y a pas de voiture", Renée oublie de mettre le clignotant. "C'est une option", déclare-t-elle.

"C'est ma mort"

Alors, pas de retrait de permis ici, juste une évaluation de conduite. Ces seniors craignent surtout la visite médicale qui pourrait leur être imposée : "Ils vont bien me trouver quelque chose au niveau de l'audition", s'exclame l'une d'entre elle qui ajoute que si on lui retire le permis, "c'est ma mort" : "On est obligé de demander à Pierre, Paul, Jacques de venir nous chercher. On reste enfermé".

La crainte d'être isolé sans permis de conduire, cette proposition de loi afin de diminuer l'accidentologie n'a pas de sens pour l'animateur à l'école de conduite française : "La visite médicale ne peut pas tout régler. C'est-à-dire que vous faites une visite médicale, mais deux semaines après, vous avez une nouvelle pathologie, ça ne règlera pas les choses".

Et on risque de stigmatiser une partie de la population, conclut-il. Il vaut mieux, selon lui, sensibiliser et accompagner ses seniors.