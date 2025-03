Permis de conduire numérique : une généralisation dans toute l'UE d'ici à 2030

L'introduction du permis de conduire numérique dans toute l'Union européenne d'ici à fin 2030 a été approuvée par le Parlement européen et les États membres de l'UE. Accessible sur téléphone portable, ce permis dématérialisé aura la même valeur que le permis de conduire physique, que les usagers auront le droit de demander également.

Le Parlement européen et les États membres se sont mis d'accord mardi sur l'introduction du permis de conduire numérique dans toute l'Union européenne d'ici à fin 2030. Accessible sur téléphone portable, ce permis dématérialisé aura la même valeur que le permis de conduire physique, que les usagers auront le droit de demander également.

L'UE approuve une extension géographique des retraits Le Parlement européen et les États membres se sont mis d'accord pour étendre les retraits du permis de conduire en cas d'accident grave aux 27 Etats membres En vertu des nouvelles règles, les interdictions ou restrictions imposées par un État membre à un conducteur en cas d'accident grave de la route s'appliqueront également dans le pays où le permis de conduire a été délivré. Le pays qui a délivré le permis devra alors appliquer l'interdiction dans toute l'UE.

Un permis valable 15 ans

Jusqu'ici, les discussions avaient achoppé sur l'introduction d'une visite médicale obligatoire ou non pour obtenir ce permis. Selon l'accord conclu dans la nuit de lundi à mardi, les États membres demanderont soit un examen médical soit un dépistage basé sur une auto-évaluation de l'usager.

Le permis sera valable durant 15 ans, avant une procédure de renouvellement. Les nouveaux conducteurs seront soumis à une période probatoire d'au moins deux ans, avec des règles et des sanctions plus strictes pour la conduite sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

Cet accord sur le permis numérique doit désormais faire l'objet d'une adoption au Parlement et entre les 27, une simple formalité a priori maintenant qu'un compromis a été trouvé.

Près de 20.000 personnes sont mortes dans des accidents de la route en UE

En 2024, 19.800 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route au sein de l'Union européenne, soit une légère baisse de 3% par rapport à l'année précédente.

Les progrès varient considérablement d'un État membre à l'autre. La Suède et le Danemark continuent d'avoir les routes les plus sûres d'Europe, avec respectivement 20 et 24 décès pour un million d'habitants, tandis que la Bulgarie et la Roumanie sont en queue de classement, avec respectivement 74 et 77 décès pour un million d'habitants.