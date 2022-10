Pénurie de carburant : 28,1 % des stations-service en manque d'au moins un carburant

L'ESSENTIEL

Soucieux de régler les difficultés d'approvisionnement en carburant des Français "le plus vite possible", Emmanuel Macron a convoqué lundi après-midi une réunion à l'Élysée. Mais ce mardi, la CGT maintient son mouvement de grève dans les raffineries et dépôts du groupe TotalEnergies. Il y-a-t-il quand même une amélioration dans les stations-service ce mardi matin ?

Les informations à retenir : Cinq sites de TotalEnergies sont toujours en grève

28,1% des stations-service en manque d'au moins un carburant

La mobilisation s'étend à d'autres secteurs ce mardi

Deux dépôts réquisitionnés

Ce mardi matin, une légère amélioration est à noter : 28,1 % des stations-service sont en manque d'au moins un carburant. Les livraisons ont repris un rythme plus fort lundi, chose attendue après le week-end. La situation reste tendue en Bourgogne Franche-Comté, en Île-de-France, en Auvergne Rhône-Alpes et dans le Centre-Val de Loire. On compte plus d'une station sur trois en difficulté dans ces régions.

Cinq sites TotalEnergies sont toujours en grève. Conséquence, le gouvernement a lancé de nouvelles réquisitions dans deux dépôts du groupe TotalEnergies, celui de Feyzin et de Dunkerque, ce dernier déjà réquisitionné en fin de semaine dernière. Des réquisitions qui devraient aider lentement à approvisionner la Bourgogne.

Augmentation des salaires et défense du droit de grève parmi les revendications

La mobilisation s'étend ce mardi à la fonction publique, notamment aux hôpitaux et aux écoles. Cette journée va-t-elle servir de test pour la CGT ? Cela est bien possible. Quatre syndicats appellent à cette journée de grève interprofessionnelle pour l'augmentation des salaires et la défense du droit de grève.

Ce sera donc un test pour la CGT mais aussi pour FO, Solidaires et FSU. FO Transports a lancé un appel aux débrayages jusqu'à vendredi. À la SNCF, Sud-Rail souhaite reconduire le mouvement, mais tout dépendra de l'ampleur de la mobilisation ce mardi. Impossible à prédire évidemment, mais deux indications sont à prendre en compte : la "marche contre la vie chère" organisée par la Nupes dimanche dernier, qui a rassemblé 30.000 participants, selon la police, 140.000 selon les organisateurs. Ainsi que les prévisions de trafic pour ce mardi qui ne laissent pas présager d'un mardi noir.