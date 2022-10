Transports, énergie, école… A quoi faut-il s'attendre pour la grève de ce mardi ?

Pour les syndicats, c'est une journée qui doit marquer les esprits. Sur fond de grève dans les raffineries TotalEnergies et dans certaines centrales nucléaires, quatre syndicats (la CGT, FO, FSU et Solidaires), ont lancé un appel à la grève interprofessionnelle "pour l'augmentation des salaires et la défense du droit de grève". Quatre autres mouvements représentant la jeunesse devraient également se joindre à cet appel.

Transports en commun, crèches, lycées professionnels, santé... De nombreux secteurs devraient connaître des mouvements de grève ce mardi. Objectif des manifestants, se faire entendre du gouvernement alors que l'inflation court toujours et que les revendications salariales sont élevées dans le pays.

Des transports largement perturbés

La SNCF annonce ce lundi soir d'importantes perturbations sur les réseaux régionaux. Comptez seulement un train sur deux pour les TER, les Intercités et Transilien. Même situation sur le réseau francilien de la RATP. Seulement un RER sur deux devrait circuler demain sur la ligne B et C du réseau express régional. Pire, les usagers du RER D seront les plus impactés par la grève, avec seulement un train sur trois assuré.

En revanche, le trafic sur les lignes à grande vitesse ne sera pas perturbé ce mardi, y compris sur l'Eurostar où seulement deux trains ont été supprimés à cause du mouvement de grève.

Des perturbations sur les lignes de la RATP auront lieu ce mardi également. L'entreprise prévoit en moyenne deux bus sur trois sur ses lignes, soulignant néanmoins que certaines lignes devraient être encore plus impactées par la grève. Face aux difficultés pour se déplacer, la ville de Paris a décidé de rendre ses vélos en libre service, les Vélibs, gratuits pendant 45 minutes ce mardi.

La moitié des centrales nucléaires concernées

Le mouvement de grève commencé depuis le début du mois de septembre, se poursuit. Désormais, selon la CGT, près de la moitié des centrales du pays (9 sur 18) est touché par des mouvements de grève. Du côté d'Enedis, le gestionnaire du réseau public, un tiers des agents seront en grève ce mardi.

Enfin, le mouvement de contestation enclenché depuis plusieurs semaines dans cinq raffineries et dépôts TotalEnergies se poursuivra.

Enseignants et Aides à l'autonomie des enfants mobilisés

La plupart des syndicats d'enseignants de lycée professionnel appellent à une journée de grève mardi pour exiger le retrait du projet de réforme voulu par Emmanuel Macron, en parallèle du mouvement interprofessionnel et entraînant la fermeture de nombreux établissements en France. Cet appel à la grève a été lancé en septembre par la plupart des syndicats du secteur, dont le Sneeta-FO, le Snuep-FSU, le SE-Unsa, la CGT Educ'action, le Snalc, SUD Éducation, le Snep-FSU, le Snes-FSU.

Les Aides à l'autonomie des enfants, l'ASTEM, devraient également suivre, a souligné Baptiste Talbot, le coordinateur de la CGT Fonction publique, à nos confrères du Parisien. En septembre dernier, leurs syndicats appelaient à "un dégel du point d'indice d'au moins 10%", pour faire face à l'inflation.