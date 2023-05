Pentecôte : dans le Nord, activité cueillette de fraises pour profiter du week-end

REPORTAGE

La plage, la montagne… En ce week-end de la Pentecôte, du monde il y en a un peu partout et même dans les endroits peu fréquentés. C'est notamment le cas à Sailly-Les-Lannoy. Dans cette commune située à l'est de Lille, la cueillette libre proposée par des maraîchers a attiré énormément de familles ce week-end. "Regarde Antoine, là y'en a une là !", lance Élodie, sa maman, en voyant les petits fruits rouges de l'exploitation, barquette de fraises dans les mains. Sur place, une cinquantaine de familles a eu la même idée : profiter de la Pentecôte pour une activité cueillette.

"C'est économique et c'est ludique...On y trouve un avantage", explique Élodie. "C'est du partage en famille aussi. Et puis le soir avec une bonne glace et de la chantilly, c'est parfait", ajoute la maman.

Énormément de passage

Dans cette serre et les cultures alentours, il y a énormément de passage, à tel point que parfois une file d'attente se forme devant le magasin, rempli de fruits et légumes. Thomas Pollet, le maraîcher, a le sourire.

"Là, on a une belle affluence. Ce qui fait que ça cartonne, c'est qu'on a un temps ultra agréable pour une sortie extérieure", analyse-t-il. Ce week-end était attendu avec impatience par l'exploitant agricole. La dernière fois qu'il y avait autant de monde, précise-t-il, c'était il y a trois ans, pendant la crise sanitaire.