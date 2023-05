Météo : à quoi faut-il s'attendre pour le week-end de Pentecôte ?

Après les ponts du 1er, du 8 mai et de l'Ascension, les plus chanceux pourront profiter d'un nouveau week-end de trois jours, à l'occasion du lundi de Pentecôte, ce 29 mai. Et contrairement aux semaines précédentes, les conditions météo devraient être meilleures. La grande majorité du pays devrait pouvoir profiter du soleil et d'un temps stable. Les températures devraient même atteindre les 25 degrés dans le nord de la France, et jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest.

Des températures plus douces

Samedi, le ciel devrait être dégagé dans l'ensemble du pays, même si quelques orages pourraient éclater dans la soirée, notamment autour de Limoges et Aurillac. Dans la journée, les températures atteindront les 27 degrés dans le sud, à Montpellier et Montélimar.

© Météo-France

Dimanche, la journée devrait également être agréable, avec des températures entre 17 et 26 degrés. À noter tout de même un risque d'orages en fin de journée des Pyrénées aux Alpes. En revanche, le ciel devrait rester bleu tout au long du week-end sur le pourtour méditerranéen.

Lundi, le soleil sera toujours au rendez-vous, sauf en Corse, sur les Alpes et les Pyrénées. Les températures seront comprises entre 20 et 25 degrés dans la majorité du pays, sauf sur les côtes de la Manche où elles ne dépasseront pas les 20 degrés. En fin de journée, la pluie devrait atteindre l'ensemble de la moitié sud du pays.