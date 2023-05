Week-end de Pentecôte : à Saint-Nazaire, les premiers touristes de la saison sont arrivés

Pour ce week-end de la Pentecôte, les Français sont nombreux à partir au bord de la mer, pour profiter du beau temps. D'ailleurs, attention sur la route puisque Bison Futé voit orange au niveau national. Ce dernier long week-end de mai fait office de répétition générale avant les vacances d'été. Europe 1 s'est rendue à Saint-Nazaire.

"Se mettre dans les conditions pour cet été"

À la Fabrique, le grand rush a déjà commencé dans ce restaurant glacier qui donne sur la plage de Saint-Nazaire. Les week-ends prolongés de ce mois de mai sont l'occasion pour les équipes de prendre leurs marques avant l'été. "Ça donne un avant-goût de notre équipe saisonnière qui commence à arriver petit à petit, ce qui est pas mal parce que ça permet aussi de se mettre dans des conditions pour cet été", explique Marion, la cogérante.

Un grand soleil et un thermomètre presque estival, il n'en faut pas plus pour voir les touristes débarquer, notamment de la région parisienne, comme Pascal et Patricia, qui sont déjà sur place depuis quelques jours. "On change un peu l'air, on voit la mer, ça fait du bien", explique le premier. "On a beaucoup de chance, on va profiter", ajoute Patricia.

D'autres viennent d'encore plus loin. C'est le cas de Vilma et son mari, qui sont arrivés de Hollande. "On aime Saint-Nazaire. Nous avons visité Airbus, la ville et la plage et nous nous sommes promenés, c'était très beau", sourit la touriste. Un nouveau bon week-end en perspective, notamment pour les professionnels.