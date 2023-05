Pentecôte : dans le Nord, l'une des plus grandes cousinades de France attend ses 830 convives

REPORTAGE

"Là, il faut tendre ou pas ? Il faut faire quoi…" Charles, qui prépare le week-end de la Pentecôte, est perdu dans son organisation. Et pour cause : il s'occupe des préparatifs pour une cousinade XXL. Celle-ci va accueillir près de 800 membres de sa famille très, très élargie. Préparer une telle réception est un vrai casse-tête pour le cousin. "C'est un peu compliqué. Il y a quatre ans c'était facile mais là…", souffle-t-il. Car la dernière fois que cette grande famille s'est réunie, c'était en 2019.

Entre le plus jeune et la plus âgée, un siècle d'écart

Cette grande famille organise une cousinade tous les quatre ans. 830 descendants sont attendus ce dimanche avec des âges très variés comme l'explique Luc, autre membre des Deffontaines-Maes. "Cela va va aller du plus jeune... Un cousin qui a un bébé de dix jours, à la doyenne de la famille âgée de 97 ans. Presque un siècle d'écart !", expose-t-il.

Sur place la famille Deffontaines-Maes pourra retrouver des animations : châteaux gonflables, tournoi de foot, jeux de cartes… Et aussi un stand d'entraide familial également tenu par Pierre-Albert. "Concrètement on a aidé dans la recherche d'emploi et dans les stages. On a aidé 90 cousins grâce au réseau", détaille-t-il fièrement. Plus qu'un réseau : un esprit de famille qui date de 1856. À l'époque, Charles-Louis Deffontaines avait fait le vœu que ces six fils entretiennent les liens familiaux. 167 ans plus tard, il semblerait que la tradition se perpétue.