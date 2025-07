Pascal Praud et vous : Vacances en famille : «Il ne faut pas être trop rigide», conseille un psychiatre

Alors que les Français commencent à partir en vacances, le psychiatre Michel Joyeux, invité de "Pascal Praud et vous" ce vendredi, donne plusieurs conseils pour passer d'agréables séjours en famille. Selon lui, il est important de "ne pas être trop rigide" et de laisser place à l'improvisation.

Quels sont les bons ingrédients pour passer de bonnes vacances en famille ? Invité de l’émission Pascal Praud et vous ce vendredi, le psychiatre Michel Joyeux donne quelques conseils afin de passer un agréable séjour en compagnie de ses proches. Selon lui, "il y a plusieurs idées toxiques dont on peut essayer de se prémunir".

"La première, c’est de se dire que tout doit être parfait pendant les vacances. Il faut tout maîtriser, tout organiser. Accepter l’idée qu’une bonne partie de ce qu’on va faire va échapper à notre organisation, à notre maîtrise, déjà va détendre les choses", assure-t-il au micro d’Europe 1.

De plus, il estime qu’il "ne faut pas être trop rigide". "Il n’y a rien de plus sympa qu’un dîner qui va être un tout petit peu improvisé. C’était cette phrase de Woody Allen : 'j’adore avoir une famille pour les appeler et leur dire que je ne rentre pas dîner ce soir'. Il faut aussi faire ça", préconise Michel Joyeux.