REPORTAGE - Dans le Var, les stations balnéaires prêtes pour accueillir le flot des touristes tout l'été

Pour les écoliers et de nombreux Français c’est le début des congés d’été. Deux mois essentiels pour l’économie touristique et certaines stations balnéaires. Europe 1 s'est rendue dans le Var, où depuis des semaines on se prépare à accueillir les vacanciers.

Premier grand week-end de départ en vacances ! Dans le Var, la chaleur, les cigales et les stations balnéaires sont prêtes à accueillir les touristes de cet été. "Là c'est la course, c' est la course estivale !", lance Sandrine Giraud, directrice du camping de la Pierre-Verte, à Fréjus. C'est sa dernière tournée d'inspection. Au volant d'une voiturette électrique, elle fait le tour de ses 420 emplacements.

"Les hébergements sont prêts, tous les espaces aquatiques, notre lagon, nos commerces, tout est prêt pour accueillir les vacanciers", se félicite la directrice.

"On attend les clients maintenant"

Au pic de la saison, ce camping familial accueille jusqu'à 1.500 personnes et 40 saisonniers y travaillent tout l'été. "Là on finit d'accueillir toutes les équipes qui viennent juste de débuter pour le renfort de la haute saison", précise Sandrine Giraud.

À Fréjus et Saint Raphaël, au bord de la mer, restaurants et boutiques attendent les vacanciers. Amandine vend des tongs, des maillots de bain et des serviettes. "Il y a tout ce qu'il vous faut pour la plage. On est prêt. Nous, on commence le mois de février à préparer la saison. On attend les clients maintenant. Apparemment, il y a du monde sur les routes. Ils devraient arriver vite", explique-t-elle.

Sur la Côte d'Azur, certains professionnels du tourisme redoutent cependant qu'avec les fortes chaleurs, des vacanciers décident en dernière minute d'opter pour des destinations au climat plus doux.