Pascal Praud et vous - Trop de fonctionnaire en France ? Sophie de Menthon dénonce «une véritable dérive bureaucratique»

Article Suggestions

Selon un sondage CSA, un Français sur deux juge que le nombre de fonctionnaires est trop élevé. Sophie de Menthon, présidente du mouvement ETHIC et invité de "Pascal Praud et vous", rappelle que le problème réside dans le nombre d'organismes publics et la dérive bureaucratique, et non dans les fonctionnaires eux-mêmes.