Pascal Praud et vous - Permis de conduire : «Ça n'a pas fait preuve de son efficacité», faut-il instaurer une visite médicale régulière pour les seniors ?

Une proposition de loi examinée ce mardi à l'Assemblée nationale prévoit d'instaurer une visite médicale pour conserver son permis de conduire, et tous les cinq ans pour les plus de 70 ans. Une mesure qui divise Pascal Praud et Yves Carra, porte-parole de l'association Mobilité Club France. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.