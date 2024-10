«Mais à ton âge, tu ne peux plus conduire seule» : ces Français victimes d'âgisme au quotidien

"Dépendance, fragilité, incapacité à se déplacer...", "la retraite", "la mort"... Beaucoup de Français ont peur de la vieillesse. En cette Semaine Bleue, événement national pour valoriser la place des aînés dans notre société, Europe 1 se penche sur le rapport entre les Français et leurs "vieux". Selon une étude d'Harris Interactive, 24% des personnes interrogées se disent âgistes, c'est-à-dire discriminant envers une classe d'âge, en particulier les seniors.

"Des gens me mettent dans une case"

Cette part surprend Michèle, 89 ans, alors qu'à tous les niveaux de société, on lui fait sentir qu'elle est vieille. "Récemment, mon fils m'a dit 'Mais à ton âge, tu ne peux plus conduire seule'", relate-t-elle. Cela lui arrive aussi "dans un cadre plus professionnel". "Je préside une association, et quelqu'un qui sait mon âge me dit 'mais est-ce que vous allez vous représenter ?'", ajoute Michèle.

Pourtant, l'octogénaire souligne faire plus jeune que son âge. "Je n'ai pas l'air d'être vieille. Il y a des gens qui me donnent dix ans de moins que mon âge. Mais ceux qui connaissent mon âge me mettent dans une case", confie Michèle. L'enquête révèle que parmi les victimes d'âgisme, 42% subissent moqueries et plaisanteries le plus souvent dans les transports en commun ou même dans la rue.