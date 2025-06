Pascal Praud et vous - Violences en marge du sacre du PSG : Gilbert Collard prône «une forme de répression policière un peu plus sévère»

Le Paris Saint-Germain a remporté la première Ligue des champions ce samedi contre l'Inter Milan (5-0). Un sacre qui a été gâché par des violences, des agressions de forces de l'ordre et des dégradations dans la capitale. Pour Gilbert Collard, la réponse contre ces dégradations doivent être bien plus fortes. Vous souhaitez réagir, appelez le 01.80.20.39.21.

Le PSG est champion d'Europe pour la première fois de son histoire après sa victoire écrasante sur l'Inter Milan (5-0). Un sacre qui a été marqué par des violences dans la capitale mais aussi dans plusieurs villes en France. Le bilan est lourd avec plus de 500 interpellations et deux morts.

"Pourquoi dans un cas on agit et pas l'autre ?"

Dans Pascal Praud et vous, Gilbert Collard, ancien eurodéputé RN, estime que "l'on savait bien que (ces événements) allaient arriver et ils ont été acceptés". Il prend également exemple avec la réponse de l'État face aux manifestations des Gilets Jaunes : "Quand les Gilets Jaunes déferlaient sur la capitale, on savait les arrêter avec des chars. Alors pourquoi dans un cas, on agit et pas dans l'autre ?".

Gilbert Collard déclare également que "dans un cas, on agit parce que le pouvoir avait peur de perdre le pouvoir et dans l'autre cas, le pouvoir n'a peur de rien". Lorsque Pascal Praud demande comment est-ce qu'il faut répondre à ces événements, la réponse de Gilbert Collard est ferme : "On cogne".

"On pourrait au moins appliquer un minimum de forme d'intervention. Lorsqu'il s'agit de ces voyous qui déferlent souvent des banlieues et qui viennent pour casser, agresser, violenter, on pourrait appliquer une forme de répression policière un peu plus sévère. Là, ce sont des braves gens qui ont la trouille, ils méritent autant de réactions policières que le pouvoir le méritait avec les Gilets Jaunes", conclue Gilbert Collard.