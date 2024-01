Pascal Praud et vous - «Un jeune qui n'a pas les mots, il tape» : pourquoi il faut promouvoir la lecture, selon l'écrivain Alexandre Jardin

Le niveau des élèves français en lecture s'est stabilisé en 2023, mais il reste faible comparé à nos voisins européens. C'est un constat que regrette Alexandre Jardin, écrivain invité de l'émission Pascal Praud et vous et auteur du livre Faire lire pour les nuls, comment partager le plaisir fou de lire tout autour de soi, qui en appelle au gouvernement pour que la France devienne "une nation de lecteurs". Car selon lui, si la transmission du plaisir de lire se fait entre l'ancienne et la nouvelle génération, "on aura moins de violence juvénile, réellement. Un jeune qui n'a pas les mots, il tape", affirme-t-il sur Europe 1.