Vœux pour 2025 : Macron demandera aux Français de «trancher» des «sujets déterminants»

Emmanuel Macron a annoncé mardi, lors de ses vœux pour la nouvelle année, qu'il demanderait en 2025 aux Français de "trancher" des "sujets déterminants", laissant entrevoir d'éventuels référendums ou conventions citoyennes. Le chef de l'Etat a aussi promis de "veiller" à ce que la France "continue d'être attractive", "travaille et innove plus", continue de créer des emplois et "assure sa croissance en tenant ses finances", dans une forme de mise en garde au gouvernement qui doit présenter une nouvelle mouture du budget pour l'année qui s'ouvre.

