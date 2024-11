Pascal Praud et vous - Élection de Trump, tifo «Free Palestine» du PSG, Michel Denisot... Les moments forts de la semaine du 4 novembre

Quatre ans après l'avoir quittée, Donald Trump va faire son retour à la Maison-Blanche. Le milliardaire a remporté dans la nuit de mardi à mercredi l'élection présidentielle américaine face à sa rivale démocrate Kamala Harris. L'ampleur de sa victoire a fait réagir les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous. D'autres actualités ont été évoquées cette semaine, comme la bagarre intervenue dans le RER E ou encore le tifo "Free Palestine" déployé au Parc des Princes avant PSG-Atlético.

Enfin, Michel Denisot a révélé les coulisses de l'arrivée d'un humoriste emblématique d'Europe 1 sur Canal+ dans les années 1980... (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : bagarre dans le RER E, les précisions de Rudy Manna

Une rixe a éclaté lundi matin dans le RER E en gare d'Ozoir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne. Quatre personnes ont été blessées, dont deux grièvement, à coups de hache. Le porte-parole du syndicat de police Alliance, Rudy Manna, a apporté des précisions sur cette bagarre. "On nous parle de couteaux, de machettes et de katanas (...) On est dans la barbarie totale", a-t-il affirmé.

Mardi : l'hommage de Jacques Vendroux à son confrère Fernand Choisel

Présent à Europe 1 dès le lancement de l'antenne, en 1955, le journaliste Fernand Choisel est mort à l'âge de 95 ans. Son confrère Jacques Vendroux lui a rendu hommage ce mardi au micro de Pascal Praud et vous. Il s'est souvenu de son "élégance incroyable, une élégance d'écriture" avant de préciser qu'il s'agit pour lui de "sans doute l'un des meilleurs commentateurs de football et de cyclisme" qu'il a pu côtoyer.

Mercredi : "Il y a eu une incompréhension des médias français" sur l'élection américaine

C'est mercredi matin, en France, que l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a été officialisée. Un étudiant français résidant à New York a expliqué sur Europe 1 que cette victoire du républicain, dont l'ampleur étonne en France, n'est pas vraiment une surprise outre-Atlantique.

Jeudi : Trump "est imbuvable, mais il parle de sujets qui rassemblent", analyse une auditrice

Au lendemain de l'élection de Donald Trump, une auditrice de l'émission Pascal Praud et vous a tenu à partager son analyse. "Le personnage de Trump est imbuvable, mais il a une sorte de prestance, c'est un leader, et il parle de sujets qui rassemblent tout le monde, de gauche comme de droite", a-t-elle estimé.

Vendredi : le président du Crif déplore l'absence de sanctions après le tifo des supporters du PSG

Avant la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et l'Atlético de Madrid, les supporters parisiens de la tribune Auteuil ont déployé un tifo "Free Palestine" polémique, sur lequel ne figurait pas l'État d'Israël sur une carte. Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France, dénonce l'absence de sanctions de l'UEFA contre le club.

Bonus 1 : Michel Denisot relate les coulisses de l'arrivée de Coluche sur Canal+

Pour les 40 ans de Canal+, l'animateur emblématique du groupe Michel Denisot était l'invité de Pascal Praud et vous. Il a notamment évoqué l'interview qui reste la plus marquante à ses yeux, et il a relaté les coulisses de l'arrivée de Coluche, humoriste en vue sur Europe 1, sur la chaîne cryptée.

Bonus 2 : le live de Chico et les Gypsies

Avant de refermer la semaine, toute l'équipe de Pascal Praud et vous a reçu le groupe Chico et les Gypsies pour un live spécial Noël.